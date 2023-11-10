Игрок СКА Толчинский высказался о победном буллите в овертайме матча с «Трактором»

Нападающий СКА Сергей Толчинский прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (4:3 ОТ). Он стал автором победного гола, реализовав буллит, назначенный на последних секундах овертайма.

«Тяжёлая игра, думаю, по накалу болельщикам понравилась. Валидольная игра, соперник сравнял за несколько секунд до конца основного времени. В овертайме тоже было непросто, хорошо, что выиграли.

Мой буллит в концовке? Естественно, я сразу смотрел на судью, было бы обидно, если бы он дал просто удаление. Такого, конечно, у меня ещё не было. Я не испугался. Не забил бы, значит, был бы ещё один шанс. Настроился, что сейчас могу всё решить. Слава богу, получилось забить», — приводит слова Толчинского официальный сайт КХЛ.