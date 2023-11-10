Никита Кучеров забил в четвёртом подряд матче в НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Один из голов за «Тампу» забил российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин забил в четвёртом матче подряд в НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 14 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и сделал 12 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету россиянина 658 матчей, в которых он забил 287 голов и сделал 465 результативных передач.