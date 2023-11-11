Жамнов отреагировал на назначение тренером дивизиона Боброва на Матче звёзд

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (3:4 Б), а также высказался о своём назначении тренером дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛ.

«Надо было решать всё в основное время, не доводить до буллитов. Это лотерея. Назначили тренером на Матч звёзд? Это большой плюс для «Спартака», будет тройка и тренер. Это заслуга всей команды и тренерского штаба. Конечно, это честь — представлять наш клуб. Буллиты? У кого нервов побольше, тот и забивает. Сегодня побольше повезло «Ладе», с этим их и поздравляю. У нас первые буллиты в сезоне, ребята немного забыли», — приводит слова Жамнова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Матч звёзд КХЛ — 2023 пройдёт 9 и 10 декабря в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».