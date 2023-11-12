Кравец: весёлая, но нервная игра. «Авангарду» тяжело даются матчи после выездов на Запад

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Куньлунем» (6:4).

«Игра получилась вроде и весёлая, но нервная. Тяжело нам даются матчи после выездов на Запад, я это по себе знаю и чувствую. Всё непросто, но ребята молодцы, они делают всё для победы. Сегодня рваная игра получилась, не удалось использовать всех, но всё достойно, будем работать дальше и делать так, чтобы все звенья подтянулись. Здорово, что Гераськин забил, верим в него, да и во всех парней верим.

Никакого недонастроя не было. Пропустили немало, но, например, нельзя со вбрасывания пропускать, как у нас было в случае со вторым голом «Куньлуня». Удаляться нельзя в чужой зоне. Это всё приводит к тому, что соперник перехватывает инициативу. У них было немного моментов, но они очень здорово играли на контратаках, на подставлениях, это их конёк», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.