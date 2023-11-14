«С «Трактором» всегда приятно играть». Козлов — о победе «Салавата Юлаева» над челябинцами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (4:3).

«Хороший, напряжённый матч. Были атаки и в ту, и в другую стороны. Матч получился зрелищным, тем более играть против «Трактора» всегда приятно, потому что челябинцы играют в открытый хоккей. Мы провели хороший второй период, где закрывали соперника в зоне. Конечно, гол на последней минуте вернул «Трактор» в игру. Хороший урок для нас – правильно начинать и заканчивать периоды. Мы старались не пускать соперника на опасные точки для бросков. Александр Самонов молодец, подтащил нас. Очень важная и трудовая победа для нас.

Повезло в третьем периоде с удалением Юртайкина? Повезло? Там же было удаление. Да, мы забили гол. Можно и так сказать, что «Трактору» повезло, что Кравцов забил на 20-й секунде.

Можно ли сказать, что нашли ключи к воротам «Трактора»? Не соглашусь. Мы пытаемся найти ключи в каждом матче за счёт самоотдачи ребят, желания, самоотверженной игры в обороне. Ребята молодцы, блокировали броски, играли в тело. Очень большой объём работы выполнили наши защитники.

Почувствовали разницу между «Трактором» Гатиятулина и «Трактором» Заварухина? Такая же опасная команда, которая хорошо играет и в атаке, и в обороне. Они играют на своих сильных сторонах. Как «Трактор» был хорошей командой, так он и остался.

Сергей Шмелёв включён в список травмированных? Он очень сильно заболел. У меня нет даты, когда он выйдет.

Не было ли лучше в третьем периоде сохранить импульс и пойти дальше? Мы пытались это сделать, но соперник опасно атаковал. У них было хорошее движение игроков, тяжело было отобрать шайбу. Когда играешь в Челябинске, «Трактор» задерживается в атаке, а их поддерживают болельщики, – это некоторое психологическое давление. Но ребята молодцы, выдержали этот напор. Хороший урок, особенно для молодых игроков», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».