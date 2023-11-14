«Соперник для нас неудобный». Тренер «Трактора» А. Заварухин — о поражении от «Салавата»

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4).

«Немного недовольны качеством игры. Соперник в первых двух периодах переигрывал. Будем разбираться, в чём наша проблема. Соперник для нас неудобный – уступили им в трёх матчах. У нас осталась ещё одна встреча с ними. Будем разбираться и делать выводы. Мы не должны играть так, как в первых двух периодах. В третьем отрезке добавили и имели все шансы сравнять счёт.

Видеотренер не подсказывал посмотреть момент с Юртайкиным? На этот момент мы не имеем права брать запрос. Если там что-то было, мы отправим этот момент в судейский департамент. Пусть они там смотрят. Комментировать это нет смысла. У нас были хорошие моменты, чтобы матч перевернуть. Обращать на это внимание мы не должны.

Удовлетворены игрой тройки Кравцов – Дер-Аргучинцев – Бурдасов? Ребята создают моменты, но пока не могут забить. Когда мы их объединили, у них была хорошая химия и всё получалось. Нам нужно сделать какие-то выводы. Я думаю, голы придут.

Как выбирали голкипера на этот матч? Зак Фукале проиграл две встречи Уфе. Мы делали ставку на Никиту. Дали Заку возможность отдохнуть, он играл две игры на выезде. Завтра примем решение, кто будет играть против «Барыса».

Игра Александра Шарова? Саша забирает львиную долю вбрасываний в своей зоне. Две пропущенные шайбы – конечно, это его не красит. Четвёртый состав выполняет большой объём работы. Мы хотим, чтобы они играли больше в атаку. Где-то что-то не получается. Это работа тренерского штаба – доводить до них правильные мысли. Чтобы наши лидеры отдыхали, а четвёртое звено проводило больше времени в зоне соперника.

Не играл сегодня Никита Тертышный, из-за ошибки в Санкт-Петербурге? Никита переживает. Мы дали ему шанс посмотреть со стороны. От Никиты требуется совсем другой хоккей. Сейчас он усердно тренируется. Когда появится возможность, мы его запустим в состав. У нас идёт ротация. Кто лучший, тот и играет. В чём причины такой его игры? Ему надо самому разобраться. Вместе с ним мы много разговаривали. С нашей стороны мы делаем всё, чтобы он вышел на тот уровень, который он должен показывать. Есть нюансы, но это всё между нами.

Четыре игрока попали в расширенный список сборной России 25? Поздравили. Теперь без выходных будут работать (смеётся). Посмотрим. Это расширенный список. Приятно, что наших ребят выделяют. Значит, они этого достойны. Это плюс для челябинского хоккея. Они этого заслужили.

Почему Александр Рыков получает мало игрового времени? Мы сегодня с ним разговаривали. Он немного потерял игровой ритм. Мы попали в ситуацию, где требовался результат. Александр забил в чемпионате два гола. Молодец. Но он должен ещё больше работать, чтобы завоевать место в составе. Сейчас он играет в «Челмете», чтобы почувствовать этот ритм. Понятно, что тяжело играть одну-две смены за период. У него сейчас игровая практика. Как будет готов, наверняка, получит шанс вернуться», — цитирует Заварухина сайт «Трактора».