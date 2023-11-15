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Футболист «Спартака» Джикия прокомментировал посещение матча хоккейных одноклубников

Футболист «Спартака» Джикия прокомментировал посещение матча хоккейных одноклубников
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Футболист «Спартака» и сборной России Георгий Джикия прокомментировал посещение матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между красно-белыми и «Динамо» (4:3 ОТ).

«Ознакомляюсь с хоккеем, нечего пока сказать. Будем ходить и поддерживать ребят», — приводит слова Джикии Legalbet.

После вчерашней победы красно-белые набрали 45 очков и занимают первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующей встрече подопечные Алексея Жамнова сыграют дома с уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра состоится 16 ноября и начнётся в 19:30 мск.

Ранее победный матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» прокомментировал нападающий «Спартака» Николай Голдобин.

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