Штырков: Минеев — красавец, но я думаю, это не лучшая его форма

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков оценил свой бой против Владимира Минеева в главном событии турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Будет ли легче выходить на второй бой? Ни в коем случае. Будет ещё сложнее. Может, будет легче ментально, потому что один раз прошёл это всё. Честно скажу, Минеева, наверное, знают побольше, он и больше в этой игре, у него большая фан-база. Думаю, что я подрался не на восемь к одному, как давали до боя. Наверное, два к одному или три к одному. В ринге работал по ситуации, как мог. Где-то может перестоял, где-то можно было добавить. Вова — красавец, но я думаю, это не лучшая его форма, но в своём виде спорта. А у меня была одна из лучших форм. Поэтому считаю, что это был достаточно равный бой. Я допускал, что будут меня откачивать в ринге, а так, всё здорово, целые поедем домой»,- передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, Минеев победил единогласным решением по итогам трёх раундов (30-29, 30-27, 30-27).