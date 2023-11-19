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«Я играю 26 лет и знаю, в какой стороне ворота». Панарин пошутил о голе в ворота «Дэвилз»

«Я играю 26 лет и знаю, в какой стороне ворота». Панарин пошутил о голе в ворота «Дэвилз»
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин пошутил об одном из своих двух голов в матче с «Нью-Джерси» (5:3). Россиянин продлил свою результативную серию со старта сезона до 15 матчей.

«Это мой 26-й год на хоккейной площадке, так что я точно знаю, где находятся ворота. Просто нанёс бросок в ту сторону. Трочек невероятно поборолся для меня, и я просто отправил шайбу в ворота», — цитирует Панарина Lohud.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне на счету Панарина 26 (10+16) очков в 15 матчах.

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