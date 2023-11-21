Кудашов: не хочется говорить о судьбе. Хорошо, что сегодня так получилось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о победе над «Ак Барсом» (4:1) и поздравил с днём рождения бело-голубых. Завтра, 22 ноября, клубу исполняется 77 лет.

«Второй период стал компенсацией от судьбы за поражения на выезде? Судьба – такая штука, что чуть-чуть недоработал или начинаешь неправильно себя вести, и она от тебя уходит, поэтому даже не хочется об этом говорить. Хорошо, что сегодня так получилось.

Беспокоился ли после матчей на выезде, когда дважды проиграли при подавляющем преимуществе? Играть и выигрывать – это разные вещи. Может быть, глазу это и не заметно, но когда ты владеешь преимуществом и совершаешь недоработки, то они чреваты. А они были. Преимущество было из-за того, что мы пытались отыграться. Но мы совершали достаточно ошибок, чтобы проиграть те матчи.

Сегодняшний третий период? Сегодня в целом от начала до конца игра была ровной. Мы хорошо сыграли. О матче с «Торпедо» будем говорить уже после матча. Сегодня я бы хотел поздравить всех болельщиков, всех поклонников и вообще всех, кто связан со структурой «Динамо», потому что завтра у нас юбилей – 77 лет нашему клубу. Хочу всех поздравить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.