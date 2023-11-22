Карбери: мы не позволяем нашим мыслям отвлекаться на День Благодарения

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал о подготовке команды к заключительным двум матчам домашней серии с «Баффало Сэйбрз» и «Эдмонтон Ойлерз», после которых команда отправится в выездное турне, в котором сыграет пять матчей за восемь дней.

«Это очень, очень важные две игры. Мы не забегаем вперёд и не позволяем нашим мыслям отвлекаться на День Благодарения, когда дела по-настоящему набирают обороты, и нам предстоит сыграть много выездных игр за короткий промежуток времени. Мы стараемся оставаться максимально сосредоточенными – несмотря на [недавние] выходные – концентрируясь на «Баффало». Только «Баффало», мы не смотрим ни на что дальше их. Как нам наладить те аспекты нашей игры, которые для нас важны? Как прибавить в этом, в этом и в этом», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Матч «Вашингтон» — «Баффало» пройдёт в ночь с 22 на 23 ноября.