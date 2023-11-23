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Джонатан Куик оказался в одном шаге от повторения рекорда «Рейнджерс» 42-летней давности

Джонатан Куик оказался в одном шаге от повторения рекорда «Рейнджерс» 42-летней давности
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В Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс минимальное поражение «Питтсбург Пингвинз» (1:0).

Главным героем матча стал голкипер «синерубашечников» Джонатан Куик, отразивший 32 броска и оформивший второй шат-аут в нынешнем сезоне НХЛ. Благодаря этому американский ветеран оказался в одном шаге от повторения рекорда «Рейнджерс» 42-летней давности. Куик стал вторым голкипером в истории американского клуба, с которым «синерубашечники» набирали бы очки как минимум в шести матчах подряд со старта карьеры вратаря в команде.

В сезоне-1981/1982 Эдди Мио начал свой этап карьеры в «Рейнджерс» с пяти побед и двух поражений за пределами основного времени. В активе Куика сейчас пять побед и одно поражение в серии буллитов в шести матчах, сыгранных в стартовом составе. Ещё однажды он выходил на замену, что не учитывается в данной статистике.

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