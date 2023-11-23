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«Мы показали командный характер». Карбери оценил волевую победу «Вашингтона» над «Баффало»

«Мы показали командный характер». Карбери оценил волевую победу «Вашингтона» над «Баффало»
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери оценил волевую победу «Кэпиталз» в матче с «Баффало» (4:3 ОТ). По ходу первого периода хозяева уступали в счёте с разницей в две шайбы.

«Старт матча был не очень удачным, сегодня мы немного проспали начало игры. Однако мы показали командный характер. Мы не собирались просто уехать в закат и сказать: «Это был не наш вечер, «Баффало» приехали и отобрали у нас два очка». Ребята боролись и приложили все усилия, чтобы найти способ переломить ход игры, и именно это они и сделали. И я думаю, что по ходу игры мы стали лучше», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

«Вашингтон» впервые в текущей регулярке смог выиграть пять матчей подряд. На этом отрезке «Кэпиталз» последовательно переиграли «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2), «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (3:0), «Коламбус Блю Джекетс» (4:3) и теперь «Баффало».

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