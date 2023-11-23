Губернатор Челябинской области: Заварухин смог взбодрить «Трактор», ждём хороший результат

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер считает, что смена главного тренера челябинской команды пошла ей на пользу.

«Мы с Алексеем Борисовичем [Заварухиным] встретились сразу после его назначения исполняющим обязанности. Он, мне кажется, смог взбодрить, скажем так, команду. Я считаю, что команда с хорошим потенциалом.

В целом команда сегодня показывает атакующий хоккей, нужно играть дальше, побеждать, и всё придёт. Доверие к тренерскому штабу есть, оно полное, будем рассчитывать на хорошие результаты», – цитирует Текслера ТАСС.

После 33 матчей текущего Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.