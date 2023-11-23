Тренер «Трактора»: в Европе многое не знаем о России. Все люди очень вежливые, я не ожидал

Словенский тренер вратарей «Трактора» Петер Шкрабел рассказал о своих впечатлениях от работы в России.

«Перед тем, как приехать в Челябинск, гуглил информацию о городе? Нет. Но здесь у меня появилась книга о Челябинске, которую я уже прочитал. Один из моих любимых фильмов «Враг у ворот» про снайпера времён Второй мировой войны Василия Зайцева. В этой книге я с интересом узнал, что он родом отсюда. Слышал, что здесь красивая природа, много озёр, но пока у меня нет возможности что-то посмотреть. Возможно, это удастся сделать после окончания сезона. В Челябинске я несколько раз гулял по центру города и парку Гагарина, там очень красиво. До подписания контракта с «Трактором» в России ни разу не был.

Какие впечатления от страны? Я не знал, чего ждать от России. Знал только, что Москва – отличный город, все об этом говорят. Когда я увидел Казань, Екатеринбург и другие города, я понял, насколько это красивая страна с интересной культурой и инфраструктурой. Мы в Европе многое не знаем о России и надо приезжать сюда, чтобы знать, как люди живут. Я очень рад, что сейчас работаю здесь. В России я узнал много нового, эта страна действительно впечатлила меня.

Заметил разницу между русским и европейским менталитетом? В Европе, особенно в центральной и южной, откуда я родом, люди намного эмоциональнее. Там настроение может меняться от слёз до счастья. В России люди серьёзнее и спокойнее, испытывают примерно одни и те же эмоции всё время. В начале для меня это было странным, мне казалось, что надо мною подшучивают. Но сейчас понимаю, что такой здесь менталитет. И все люди очень вежливые, чего я не ожидал», — сказал Шкрабел в интервью «РБ Спорт».