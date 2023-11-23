«Где-то я недорабатываю». Билялетдинов — о 6 поражениях «Ак Барса» в последних 7 матчах

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал шестое поражение команды в семи последних матчах в игре с «Куньлунь Ред Стар» (0:1).

«У нас было достаточно моментов, когда мы могли забить — особенно в первом периоде. И в равных составах, и в большинстве. Не хватило завершения. Затем последовало наше удаление, мы пропустили гол. Старались переломить ход встречи, ребята стремились сделать всё правильно. Пока у нас сложный период, мы должны вместе переломить ситуацию.

Шестое поражение в семи играх, речь о системе? Наверное, где-то я недорабатываю. Никак не можем переломить эту ситуацию.

Сегодня «Ак Барс» нанёс 29 бросков в створ — чего команде не хватает для заброшенных шайб? Не хватает хладнокровия в завершении моментов. Желание есть, оно большое, но в голевых моментах ребята принимают не совсем правильные решения. Очень хотят забить, поэтому не удаётся.

Что делать с эффективностью игры команды в большинстве? Нас это беспокоит, стараемся исправить ситуацию. И ребята общаются между собой, и мы с ними беседуем. Говорим, что надо делать, каждый день тренируем большинство. Пока не хватает правильного решения и хладнокровия. Этот результат нас не очень устраивает.

Прокомментировать слухи о переходе Райли Барбера в «Ак Барс»? Этот вопрос лучше задать генеральному менеджеру клуба.

Как поднять уровень духа в команде во время такой неудачной серии? Мы общаемся, видим, что ребята стараются, хотят. В игре должна быть агрессия, но в завершающих моментах нужно больше хладнокровия», — приводит слова Билялетдинова сайт «Ак Барса».