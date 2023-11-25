«Кроме результата, всё понравилось». Леонтьев оценил поражение в матче с «Сибирью»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Сибирью», в котором нижнекамская команда уступила со счётом 1:3.

«Отлично провели матч. Кроме результата, всё понравилось. Чуть в большинстве надо было сыграть поточнее. Хотя были отличные моменты для взятия ворот. Вратарь соперника очень здорово выручал. Хороший розыгрыш был большинства. Пропускать такие голы, когда ты здорово играешь, нельзя. Надо выручать, надо спасать, надо ловить. Хорошая игра очков не даёт.

Сделали ставку на пятак «Сибири»? Не только с сегодняшним соперником. Такая игра приносит результат с каждой командой. Счастье надо у ворот искать, на пятаке, оттуда всё забивается. Не только сегодня мы так играем. Стараемся так играть, давление оказывать на соперника, чтобы защитники ошибались.

Особенный матч для Сетдикова? Для Пастухова особенный, для Хохлова особенный, для Никиты особенный. Всегда против своей бывшей команды играешь с утроенной энергией. Хотя так надо играть каждый матч.

От Пастухова отказались уже две команды? Я не знаю, по каким причинам от него отказались. Но Илья делает правильные вещи в обороне, он играет строго, делает то, что мы требуем. Он молодой, перспективный. Он и сейчас добротный защитник, не знаю, почему от него отказались. Нас устраивает, думаем, он будет прогрессировать в нашей команде.

Большинство закончилось ничем? Там вратарь тоже не спит, тоже готов спасать свою команду. Отличные моменты были, но вратарь соперника сыграл выше всяких похвал. А так, с розыгрышем у нас всё нормально», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.