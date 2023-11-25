Толпеко: Овечкин играет в хоккей, а не теннис. Он работает на льду на свою команду

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», известный в прошлом нападающий Денис Толпеко поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, которого критикуют в прессе за низкую результативность на старте сезона НХЛ.

«Сейчас многое пишут об игре Александра Овечкина, высказываясь в одном и том же негативном ключе, что он только лишь ведёт погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Александр – лицо российского хоккея за океаном, но мне хотелось бы снизить этот лишний ажиотаж вокруг освещения его личной результативности, обратив внимание на другое.

Человек работает на льду в интересах своей команды, и нужно говорить об этом, поддерживая его в данном стремлении. Он играет в хоккей, а это командный вид спорта. Это не теннис. Здесь всем важен командный результат, а статистика отдельного хоккеиста зависит от игры его партнёров. Но это не самое важное. Для любого профессионального спортсмена самый главный критерий – это победы его команды, а личная статистика тут всегда отходит на второй план. Каждый игрок понимает, что чем лучше играет команда, тем выше и личная результативность.

Всему своё время. Лично я верю, что в конечном случае он обязательно побьёт рекорд Гретцки. Но сейчас для него самое важное – это победы «Вашингтона» и выход его команды в плей-офф. Это другой уровень игроков, чтобы лезть в их личные дела», — сказал Толпеко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.