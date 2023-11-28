Экс-одноклубник А. Джонсона: надеюсь, однажды начнут защищать не только шею, но и запястья

Нападающий «Лады» Трой Джозефс прокомментировал инцидент с экс-нападающим «Питтсбург Пингвинз» Адамом Джонсоном, умершим после пореза коньком во время хоккейного матча.

«То, что случилось с Адамом, ужасно. Для меня это личная трагедия, я хорошо знал его. Это несчастный случай. Я определённо задумывался о том, чтобы выходить на лёд с защитой шеи. Нужно защищать игроков. Хоккей — быстрая игра. Многие думают, что это опасная игра, что вообще любой вид спорта опасен. Особенно когда происходит такое. Возможно, когда-нибудь защита шеи станет обязательной. Это же в наших интересах. Никто не хочет, чтобы такое повторилось. Надеюсь, когда-нибудь дойдёт до защиты не только шеи, но и запястий», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать сегодня, 28 ноября, на «Чемпионате» в 12:00.