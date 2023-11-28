Канадский нападающий «Лады» Джозефс предположил, почему не попал в НХЛ

Нападающий «Лады» Трой Джозефс поделился мнением о непопадании в НХЛ.

«В НХЛ не попал из-за травм? Не знаю, возможно. Однажды у меня была операция на плече, из-за которой я пропустил около восьми месяцев. В следующем сезоне у «Уилкс-Барре» (фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата») я был неплох во время предсезонки, набрал отличную форму, но затем меня отправили в ECHL. Мне казалось, что там я играл хорошо. Потом меня подняли в АХЛ, но там сложно что-то показать, когда постоянно играешь в четвёртом звене. Я не чувствовал достаточного доверия со стороны тренерского штаба, мне не дали шанса в верхних звеньях. А мне хотелось играть и становиться лучше, и переезд в Европу дал мне такую возможность. Тут, в отличие от Америки, я не чувствовал, что мои возможности кто-то ограничивает», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».