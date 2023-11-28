«Боже, что же он наделал?» Форвард «Лады» Джозефс — о восприятии русского языка

Канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс рассказал, как у него с русским языком.

«Как у меня с русским? Все говорят очень быстро, но я уже стараюсь использовать какие-то базовые слова вроде как дела, хорошо, привет [по-русски]. Стандартные слова. У вас очень сложный язык. Когда заглядываешь в переводчик, слегка ужасаешься от количества новых букв (улыбается). Но это весело. Постараюсь выучить как можно больше слов, пока нахожусь здесь.

Иногда рядом со мной разговаривают по-русски, и мне кажется, что люди кричат, ругаются друг на друга. И я думаю: «Боже, что же он наделал?», а потом оказывается, что они просто общаются (смеётся)», — сказал Джозефс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полное интервью с Джозефсом можно прочитать на «Чемпионате».