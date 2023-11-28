Овечкин сфотографировался с сержантом вооружённых сил США на вбрасывании перед матчем

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал совместную фотографию с представителем сержантского состава вооружённых сил США Кэндис Барнс на вбрасывании перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (1:2).

Перед встречей было проведено символическое вбрасывание. Капитаны команд — Овечкин и Марио Ферраро — встали на точку, чтобы сфотографироваться с сержантом Барнс, которая вбросила шайбу.

Фото: Страница «Сан-Хосе Шаркс» в соцсети Х (ранее Twitter)

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0).