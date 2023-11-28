Главный тренер «Ак Барса» Билялетдинов рассказал о победе над «Ладой»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Ладой» (2:0) в домашнем матче.

«Эта игра для нас была важной, принципиальной, до этого мы неудачно играли с «Ладой». Ребята готовились, отдавались и делали всё, чтобы сегодня победить. У «Ак Барса» вторая победа подряд, команда исправила свои ошибки? Есть позитивная динамика, но есть и вопросы, которые надо улучшить, поправить. Удаления входят в этот перечень? Мы об этом говорим, они ломают нам игру.

Как оценю первую игру новичка и когда увидим других новобранцев команды? Барберу было сложновато, первая игра, но у него были хорошие моменты. Хорошо понимает, читает игру, хороший хоккеист. Остальные пока готовятся.

Почему приняли решение не ставить Митчелла Миллера в состав? Он не готов, неделю не тренировался. Как идёт процесс восстановления Алексея Марченко? Процесс идёт, точные сроки озвучить сложно, травма была серьёзная. Пока положительную динамику наблюдаем.

Второй матч подряд использовали тройку Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, довольны теми сочетаниями, которые есть? Барбера я планировал поставить к Радулову. Сказать, что всё хорошо, пока сложно, но они найдут общий язык, и линия атаки будет очень хорошей.

Два поражения от «Лады» в этом сезоне, принципиально было сегодня победить? Я сказал, что игра была важной, принципиальной. Доволен тем, что ребята правильно подошли к матчу.

Как оценю игру Александра Радулова? Он старается делать всё необходимое. Не всё получается, но он не один такой. Мы постоянно с ним беседуем, у него всегда были высокие эмоции. У него большое желание забить, но пока не получается. Его никто не осуждает. Старается, делает всё для команды, для результата.

Намерены оставить тройку Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин? От добра добра не ищут. Пока играют – пусть играют», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».