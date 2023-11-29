Главный тренер «России 25» Ротенберг прокомментировал состав команды на КПК

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал состав команды на Кубок Первого канала.

«Рад объявить состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала — главный зимний турнир в России. Уверен, все ребята горят желанием проявить себя на международном турнире.

Сейчас для нас каждая возможность сыграть с сильными соперниками из других стран невероятно важна, мы должны быть готовы выйти и противостоять любой сборной мира, а без опыта международных матчей это невозможно. Готовимся к яркой и результативной игре и ждём всех болельщиков на трибунах. До встречи в Ледовом!» — написал Ротенберг.

Напомним, Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» с 14 по 17 декабря 2023 года.