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В. Крикунов: ФХР поступает абсолютно правильно, проводя независимый международный турнир

В. Крикунов: ФХР поступает абсолютно правильно, проводя независимый международный турнир
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

«Декабрьский международный турнир по хоккею — наша национальная предновогодняя традиция. В новейшее время он проходил и в Москве, и в русской олимпийской столице, городе Сочи. Теперь настала очередь одного из флагманских центров развития хоккея — Санкт-Петербурга.

ФХР поступает абсолютно правильно, проводя независимый международный турнир. Очевидно, что главная цель — работа на будущее. Молодым талантливым игрокам, которые ярко проявили себя в клубном чемпионате, необходима международная практика. Парни почувствуют, что такое матчи сборной, получат бесценный опыт выступлений за сборную России. На таких турнирах важно, чтобы хоккеисты в кратчайшие сроки сплотились в единую команду, адаптировались к требованиям тренерского штаба и начали показывать победную игру», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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