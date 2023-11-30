«Вашингтон» впервые с 2011 года выиграл матч, в котором нанёс 15 и менее бросков

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.

Финальный счёт по броскам — 39:15 в пользу «Лос-Анджелеса». В третьем периоде «Кингз» перебросали соперника со счётом 15:3, однако так и не смогли сравнять счёт. Гол хозяев в середине третьего периода был отменён из-за положения «вне игры».

Таким образом, «Вашингтон» впервые с 2011 года выиграл матч, в котором нанёс всего лишь 15 или менее бросков.

Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 38 бросков по воротам. Благодаря этой победе «Кэпиталз» прервали двухматчевую серию поражений.