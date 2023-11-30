«Вашингтон» впервые с 2011 года выиграл матч, в котором нанёс 15 и менее бросков
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Вашингтон Кэпиталз». Матч закончился победой гостей со счётом 2:1.
НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2023, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Калиев (Энглунд, Спенс) – 09:04 1:1 Манта (Макмайкл, Протас) – 12:12 1:2 Макмайкл (Манта, Протас) – 38:30
Финальный счёт по броскам — 39:15 в пользу «Лос-Анджелеса». В третьем периоде «Кингз» перебросали соперника со счётом 15:3, однако так и не смогли сравнять счёт. Гол хозяев в середине третьего периода был отменён из-за положения «вне игры».
Таким образом, «Вашингтон» впервые с 2011 года выиграл матч, в котором нанёс всего лишь 15 или менее бросков.
Первой звездой матча был признан вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 38 бросков по воротам. Благодаря этой победе «Кэпиталз» прервали двухматчевую серию поражений.
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