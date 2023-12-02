Чинахов: Воронков пытается общаться со всеми в «Коламбусе» на русском языке

Российский нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов заявил, что Дмитрий Воронков ещё очень плохо разговаривает на английском языке и часто пытается общаться с партнёрами по команде на русском языке.

«Воронков плохо понимает английский, поэтому со всеми разговаривает по-русски, включая Александра Тексье, который француз. Он всё время пытается поговорить с Тексом по-русски.

Владислав Гавриков и Элвис Мерзликин сыграли большую роль в моём понимании английского языка. Во время его изучения я заказывал еду для нашего стола на английском языке во время ужинов на выезде», — цитирует Чинахова пресс-служба клуба.

После победы над «Оттавой» Воронков в раздевалке «Коламбуса» поздравил партнёров на английском языке.