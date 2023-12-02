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ESPN рассказал, какой эффект погоня Овечкина за Гретцки оказывает на «Вашингтон»

ESPN рассказал, какой эффект погоня Овечкина за Гретцки оказывает на «Вашингтон»
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ESPN оценил старт сезона НХЛ команды «Вашингтон Кэпиталз». По мнению издания, «Кэпс» помогает погоня капитана Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Предсезонные ожидания: 85. Текущий темп очков: 106.

Что сделано правильно? «Вашингтон» устойчив. «Кэпиталз» перешли от проблем к стремительному нападению, и это послужило катализатором для исправления ситуации в сезоне. Лидерами были Дилан Строум, показавший одну из лучших игр в своей карьере, и многообещающий Коннор Макмайкл. Да, Алекс Овечкин тоже нашёл свой путь к воротам — «Вашингтону» это нужно, чтобы сплотиться (все любят погоню за важными этапами). «Кэпиталз» сочетают свою активную игру в атаке с жёсткой оборонительной игрой. Вратарь Чарли Линдгрен также заслуживает огромной похвалы за подъём «Кэпиталз» в турнирной таблице.

Что пошло не так? С кадровой (и личной) точки зрения потеря Никласа Бекстрёма в этом сезоне (и, возможно, навсегда) является горькой пилюлей для «Вашингтона» как на льду, так и за его пределами. У «Кэпиталз» худшая игра в большинстве в лиге. Это проблема, особенно если учесть, что Овечкин всё ещё в составе. Помимо этого, игра Дарси Кемпера ниже среднего, и «Вашингтону» определённо стоит ожидать от него большего. То же самое и с нападающим Евгением Кузнецовым, который за первые 15 матчей забил всего три гола.

Оценка: «четыре с минусом». «Вашингтон» прошёл путь от семи голов в первых пяти матчах до по-настоящему зажегшейся искры. В недавней победной серии из пяти матчей у него было 19 очков. Спенсеру Карбери, впервые работающему в НХЛ, понадобилось время, чтобы акклиматизироваться, но теперь «Кэпиталз», похоже, обрели свою индивидуальность. В команде солидное сочетание ветеранов и молодых игроков, которые составляют разнообразный и многогранный состав. Если «Вашингтону» удастся решить проблему игры в большинстве и добиться последовательной игры вратарей, клуб должен добиться большего успеха в 2024 году», — говорится в сообщении.

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