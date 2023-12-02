ESPN рассказал, какой эффект погоня Овечкина за Гретцки оказывает на «Вашингтон»

ESPN оценил старт сезона НХЛ команды «Вашингтон Кэпиталз». По мнению издания, «Кэпс» помогает погоня капитана Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Предсезонные ожидания: 85. Текущий темп очков: 106.

Что сделано правильно? «Вашингтон» устойчив. «Кэпиталз» перешли от проблем к стремительному нападению, и это послужило катализатором для исправления ситуации в сезоне. Лидерами были Дилан Строум, показавший одну из лучших игр в своей карьере, и многообещающий Коннор Макмайкл. Да, Алекс Овечкин тоже нашёл свой путь к воротам — «Вашингтону» это нужно, чтобы сплотиться (все любят погоню за важными этапами). «Кэпиталз» сочетают свою активную игру в атаке с жёсткой оборонительной игрой. Вратарь Чарли Линдгрен также заслуживает огромной похвалы за подъём «Кэпиталз» в турнирной таблице.

Что пошло не так? С кадровой (и личной) точки зрения потеря Никласа Бекстрёма в этом сезоне (и, возможно, навсегда) является горькой пилюлей для «Вашингтона» как на льду, так и за его пределами. У «Кэпиталз» худшая игра в большинстве в лиге. Это проблема, особенно если учесть, что Овечкин всё ещё в составе. Помимо этого, игра Дарси Кемпера ниже среднего, и «Вашингтону» определённо стоит ожидать от него большего. То же самое и с нападающим Евгением Кузнецовым, который за первые 15 матчей забил всего три гола.

Оценка: «четыре с минусом». «Вашингтон» прошёл путь от семи голов в первых пяти матчах до по-настоящему зажегшейся искры. В недавней победной серии из пяти матчей у него было 19 очков. Спенсеру Карбери, впервые работающему в НХЛ, понадобилось время, чтобы акклиматизироваться, но теперь «Кэпиталз», похоже, обрели свою индивидуальность. В команде солидное сочетание ветеранов и молодых игроков, которые составляют разнообразный и многогранный состав. Если «Вашингтону» удастся решить проблему игры в большинстве и добиться последовательной игры вратарей, клуб должен добиться большего успеха в 2024 году», — говорится в сообщении.