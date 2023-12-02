The Athletic: Задоров и тренер «Ванкувера» кажутся союзом, созданным в раю для тафгаев

Журналист The Athletic Томас Дранс прокомментировал обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс».

«Задоров не идеально подходит команде, но Никита стоит того, чтобы «Кэнакс» заплатили свою цену за него.

«Флэймз» пообещали набраться терпения и дождаться предложения, которое лучше всего послужит команде. Конрой похвалил Задорова за профессиональное поведение, пока «Флэймз» прорабатывали варианты. Тем не менее основное предположение заключается в том, что чьё-то терпение — команды или игрока — рано или поздно иссякнет. Может быть, даже скоро. Что могло бы объяснить выбор времени для обмена.

Задоров в среднем проводил на льду 18.24 за «Флэймз» — пятый результат среди игроков команды. Он уступал только Расмусу Андерсону, Ноа Ханифину, Маккензи Уигару и Крису Таневу. Когда все были здоровы и не были дисквалифицированы, этот квартет по-прежнему представлял две лучшие пары команды, а Задоров считался высококлассным игроком третьей пары, которому в разное время в этом сезоне приходилось играть в первых звеньях.

Обмен контракта Задорова — на $ 3,75 млн — даёт им дополнительную гибкость в отношении потолка зарплат, хотя нет никаких признаков того, что они собираются отправиться куда-либо, кроме своей команды из АХЛ, за подкреплением.

Именно игра тех хоккеистов, которых они поднимали из низших лиг, по сути, помогла им вернуться в гонку за уайлд-кард в Западной конференции и добиться небольшого успеха в последнее время. Вероятно, они всё ещё мнят себя претендентами на плей-офф, как только топ-4 защитников продлят контракты (Танев и Ханифин также могут стать неограниченными свободными в июле следующего года). Переход Задорова можно считать высоким риском; это отрицательная сторона обмена. И если он отвлекал внимание, то, возможно, его уход оставит больше хорошего, даже если переподписать контракт не выйдет.

С другой стороны, когда вы думаете о мастерстве защитной линии «Кэнакс», возглавляемой Куинном Хьюзом и Филипом Гронеком, не хватает немного агрессии. В краткосрочной перспективе Задоров может заменить травмированного Карсона Суси, который выбыл на четыре-шесть недель из-за повреждения нижней части тела. В долгосрочной перспективе он может стать частью пары башен-близнецов либо с Тайлером Майерсом ростом 203 см, либо с Суси ростом 193 см. Интересно, что Задоров был одним из немногих игроков, у которых не было проблем с игрой под руководством требовательного тренера Дэррила Саттера в «Калгари» в прошлом году. Задоров и тренер «Кэнакс» Рик Токкет кажутся союзом, созданным в раю для тафгаев.

Оценка сделки для «Кэнакс»: четыре с плюсом. Оценка сделки для «Флэймз»: три с минусом», — приводит слова Дранса The Athletic.