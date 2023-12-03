Светлов: проблемы «Вашингтона» привели к рождению нового Овечкина

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал об изменениях в игре «Вашингтона» в текущем сезоне НХЛ и заявил, что капитан столичного клуба Александр Овечкин стал играть в другом стиле.

«Вашингтон» на Востоке меньше всех забил, зато по пропущенным – в лидерах. Наверное, такая картина – впервые за всё время эпохи Александра Овечкина. Не могу припомнить, чтобы раньше «cтоличные» играли так экономно и консервативно.

Причины такого преображения? Во-первых, пришёл новый тренер, со своей схемой игры. Во-вторых, есть проблемы у двух ведущих центров команды – Евгения Кузнецова и Никласа Бэкстрёма, которые привели к снижению результативности команды и к рождению нового Овечкина. Раньше Кузнецов и Бэкстрём первого снайпера «Вашингтона» обслуживали на высшем уровне. Теперь швед на долгосрочном бюллетене, а Кузнецов пока не доминирует так, как три года назад в чемпионском сезоне. Тогда, если помните, именно Кузнецов мог поспорить с Овечкиным за титул самого ценного игрока плей-офф.

Но надо отдать должное Овечкину. В нынешней ситуации ему удалось подстроиться под команду и приносить ей максимальную пользу в новой роли. Теперь Александр больше проявляет себя как организатор игры, в некотором смысле как диспетчер. Это и понятно, ему приходится больше брать шайбу в центральной зоне, затаскивать её в зону соперника, находить партнёров. Тогда как раньше эту шайбу ему чаще доставляли в зоны для голевого броска. Кстати, именно благодаря новому Овечкину силовик Том Уилсон всех удивляет, бьёт личные рекорды и уже сделал хет-трик», — сказал Светлов в интервью Russia-Hockey.ru.

Овечкин в сегодняшнем матче с «Вегасом» (1:4) не смог отличиться уже в шестом матче подряд — это повторение худшей серии для него в нынешнем сезоне. На счету россиянина в нынешнем сезоне по-прежнему всего пять голов, два из которых — в пустые ворота.