Журналист Sportsnet: я ненавидел Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки

Журналист Sportsnet Сэм МакКи поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский обозреватель высказался о погоне капитана столичной команды за рекордом великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Я забью на это, пофиг. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за молодёжным чемпионатом мира. Никогда не был большим фанатом Овечкина. Так что мне не хочется, чтобы он побил рекорд», — сказал МакКи в подкасте Sportsnet.

Отметим, что Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки на 67 голов. На счету российского нападающего «Вашингтона» 827 шайб, а великий канадский хоккеист забил 894 гола. В сезоне-2023/2024 Овечкин пока что смог забросить всего пять шайб в 21 матче. Суммарно он набрал 14 очков.