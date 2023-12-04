Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист Sportsnet: я ненавидел Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки

Журналист Sportsnet: я ненавидел Овечкина. Не хочу, чтобы он побил рекорд Гретцки
Комментарии

Журналист Sportsnet Сэм МакКи поделился мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Североамериканский обозреватель высказался о погоне капитана столичной команды за рекордом великого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

«Я забью на это, пофиг. Я ненавидел Ови с момента, когда следил за молодёжным чемпионатом мира. Никогда не был большим фанатом Овечкина. Так что мне не хочется, чтобы он побил рекорд», — сказал МакКи в подкасте Sportsnet.

Отметим, что Овечкин сейчас отстаёт от Гретцки на 67 голов. На счету российского нападающего «Вашингтона» 827 шайб, а великий канадский хоккеист забил 894 гола. В сезоне-2023/2024 Овечкин пока что смог забросить всего пять шайб в 21 матче. Суммарно он набрал 14 очков.

Материалы по теме
«Отец Время догоняет его». Реакция Америки на затормозившуюся погоню Овечкина за Гретцки
«Отец Время догоняет его». Реакция Америки на затормозившуюся погоню Овечкина за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android