Суд арестовал 46-летнего хоккеиста по делу о сбыте мефедрона

Измайловский суд Москвы арестовал 46-летнего игрока любительского хоккейного клуба «Котофей» Дмитрия Химушкина по делу сбыте мефедрона в особо крупном размере.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Химушкину Д. В., обвиняемому по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере) меру пресечения в виде заключения под стражу», — приводит слова одного из источников в суде ТАСС.

Химушкина задержали 2 декабря сотрудниками Госавтоинспекции, которые провели личный досмотр, а также осмотр автомобиля спортсмена. В ходе проверок были обнаружены более 30 свертков с порошкообразным веществом. В ходе исследования было установлено, что данное вещество является мефедроном. Химушкину грозит до 12 лет колонии.