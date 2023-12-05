Василевский высказался о первом шат-ауте в НХЛ после возвращения в строй после операции

Сегодня, 5 декабря, «Тампа-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 4:0 (2:0, 0:0, 2:0).

По окончанию встречи российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский высказался о первом шат-ауте в НХЛ после возвращения в строй после операции. «Первые несколько игр мне дались довольно тяжело, например, на выезде против «Каролины», а затем с «Колорадо», но я думаю, что ребята играли очень хорошо. К сожалению, нам не сильно повезло в этих играх. Сегодня вся команда снова сыграла великолепно и благодаря этому добилась отличного результата», — заявил Василевский после матча.

Напомним, Андрей Василевский, совершивший по ходу данного матча 25 спасений своих ворот, был признан второй звездой встречи.