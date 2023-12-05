В ФХР опровергли закрытие Музея хоккея в Москве

Федерация хоккея России опровергла появившуюся ранее информацию в СМИ о закрытии Музея хоккея с 1 февраля 2024 года.

«Музей хоккея не закрывается, новый собственник начинает ремонт здания. Пока оно будет закрыто, ФХР ищет новые возможности для экспонирования», — сообщили корреспонденту «Чемпоината» Павлу Панышеву в Федерации хоккея России.

Напомним, Музей хоккея был открыт 6 мая 2016 года в первый день чемпионата мира, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге, он расположен в здании памятника архитектуры начала XX века по проекту архитектора Константина Мельникова. Проект музея был создан по инициативе клуба «Легенды хоккея» при поддержке ФХР. В музее находятся Зал славы отечественного хоккея, экспозиция, посвящённая истории хоккея, проводятся различные выставки.