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Форвард «Спартака» рассказал, что клуб поддержит болельщицу, которой разбили голову шайбой

Форвард «Спартака» рассказал, что клуб поддержит болельщицу, которой разбили голову шайбой
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Форвард московского «Спартака» Максим Цыплаков рассказал о действиях красно-белых для поддержки болельщицы, которой разбили голову шайбой в матче с «Динамо» (8:7 ОТ).

«Как команда отреагирует на инцидент? Какой ждать поступок? Думаю, поговорим в команде и что-нибудь такое придумаем. Не очень приятно, когда вообще шайба попадает в человека, а тут ещё в голову. Здоровья ей!» — сказал Цыплаков в интервью Legalbet.

Напомним, инцидент произошёл во втором периоде матча, который состоялся накануне, 5 декабря.

Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что впервые в истории КХЛ две команды забросили в одной игре минимум по семь шайб. Столичное дерби вошло в тройку самых результативных в истории лиги.

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