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Форвард «Флориды» Родригес выдал 2-й матч в сезоне с 4+ очками. Больше только у Кучерова

Форвард «Флориды» Родригес выдал 2-й матч в сезоне с 4+ очками. Больше только у Кучерова
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В Санрайзе, на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Даллас Старз» (5:4).

Нападающий хозяев Эван Родригес отметился в этой встрече четырьмя (2+2) набранными очками. Это его второй матч в сезоне, в котором он набирает четыре или более очков, уступая только российскому форварду «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерову (3).

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету 30-летнего канадца 20 (6+14) очков в 25 сыгранных матчах.

«Пантерз» набрали 32 очка и занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Флорида» 9 декабря примет дома «Питтсбург Пингвинз».

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