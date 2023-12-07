Василевский и Кучеров — первые две звезды матча с «Питтсбургом»

В Тампе завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Питтсбург Пингвинз» (3:1).

По итогам игры российские игроки хозяев Андрей Василевский и Никита Кучеров были признаны первой и второй звездой матча соответственно.

Василевский отметился в этом матче 23 отражёнными бросками, а на счету Кучерова гол и результативная передача.

Третьей звездой матча был признан одноклубник российских игроков шведский защитник Виктор Хедман, отметившийся в этой игре двумя ассистами.

«Тампа» одержала вторую победу подряд, набрала 29 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «молнии» 8 декабря сыграют на выезде с «Нэшвилл Предаторз».