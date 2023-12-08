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Александр Овечкин набрал 1500-е очко за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома встречается с «Даллас Старз». В эти минуты продолжается третий период, впереди хозяева – 4:3.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился результативной передачей в третьем периоде, выступив ассистентом в эпизоде с голом Дилана Строума. Благодаря этому российский нападающий достиг отметки в 1500 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

38-летний форвард стал 16-м игроком в истории лиги, кому покорилось это достижение. Бомбардирский рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857). Второе место занимает Яромир Ягр (1921), топ-3 замыкает Марк Мессье (1887). В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798)

За карьеру в НХЛ Овечкин провёл 1370 матчей, в которых набрал 1500 (827+673) очков.