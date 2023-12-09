Несколько хоккеистов клуба норвежской Элитсерии уличены в употреблении кокаина

Несколько игроков клуба норвежской Элитсерии «Комет», фамилии которых не раскрываются, были уличены в употреблении запрещённых наркотиков, сообщает TV2.

По информации источника, речь идёт о кокаине. При этом подчёркивается, что инцидент произошёл ещё в октябре.

«Мы относимся к этому серьёзно. Есть причина, по которой мы провели тестирование всех игроков. Мы как клуб не хотим, чтобы о нас так думали», — приводит TV2 слова одного из представителей клуба.

Отметим, что кокаин в Норвегии запрещён только на соревнованиях. Это означает, что вещество не должно обнаруживаться в организме во время соревнований. Период соревнований отсчитывается с 23.59 накануне вечером и до окончания соревнований и в отдельных случаях допинг-контроля.

«Это действительно грустно. Мы дистанцируемся от этого. Я не думаю, что это хорошо, что меня не проинформировали об этом заранее, поскольку с этого момента, кажется, уже прошло достаточно времени», — прокомментировал ситуацию президент Норвежской хоккейной ассоциации Таге Петтерсен.