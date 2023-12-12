Защитник «Салавата» Панин: Овечкину надо пописать на руки, чтобы снова забивать

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал про оригинальную традицию, которая, возможно, помогла бы капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину прервать 10-матчевую безголевую серию.

«У меня такие серии очень редко случались, конечно. Но есть же особенное хоккейное поверье, что делать, когда шайба не идёт в ворота. Нужно пописать на руки. Поможет ли это? Я думаю, что нет. Но попробовать стоит.

Овечкин кончился как хоккеист? На самом деле, я смотрю матчи «Вашингтона», вижу хайлайты. Овечкин имеет кучу моментов, чтобы забить. Может быть, где‑то партнёров стоит поменять. Или удача не улыбается. Овечкин же в принципе человек‑гол. Голеадор. И свои шайбы он забросит, это дело времени, — сказал Панин в интервью «Матч ТВ».

В текущем сезоне Овечкин провёл за «Вашингтон Кэпиталз» 25 матчей, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. Форвард выступает за американскую команду на протяжении 18 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин является вторым в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. Александр отстаёт от лидирующего Уэйна Грецки на 67 шайб.

В следующем матче «столичный» клуб сыграет в гостях с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 15 декабря в 3:00 мск.