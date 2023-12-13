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Мэттьюс стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ с 20 голами

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард отправил шайбу в ворота россиянина Игоря Шестёркина на 5-й минуте встречи с передач Вильяма Нюландера и Ноа Грегора.

Мэттьюс стал первым игроком в текущем сезоне НХЛ, забившим 20 голов. Он опережает на одну заброшенную шайбу российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова.

Также Мэттьюс отметился в первом периоде текущего матча голевой передачей. Таким образом, на счету форварда на данный момент 30 (20+10) очков сезоне-2023/2024. Он проводит свою 26-ю игру в нынешнем регулярном чемпионате.

После первого периода «Мэйпл Лифс» выигрывают в Нью-Йорке со счётом 4:1. Игра проходит на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден».