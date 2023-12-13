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Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» набрать очки в матче с «Торонто»

Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» набрать очки в матче с «Торонто»
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В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь
НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица

Победный задел «Кленовые листья» создали уже в первом периоде, выиграв его со счётом 4:1 благодаря заброшенным шайбам на четвёртой, шестой и дважды на 15-й минутах. После перерыва «Рейнджерс» максимально сократили отставание голами Мики Зибанежада с паса Артемия Панарина и Блейка Уилера. Однако на второй минуте третьего периода Митчелл Марнер реализовал большинство, а в концовке гости забили ещё дважды, последний гол — в пустые ворота.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого два гола и два ассиста. Российский нападающий «Рейнеджерс» Артемий Панарин благодаря результативному пасу набрал своё 700-е очко в НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 7
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Нюландер, Грегор) – 03:52     0:2 Тимминс (Йернкрок, Доми) – 05:07     1:2 Уилер – 05:42     1:3 Йернкрок (Таварес) – 15:20     1:4 Марнер (Мэттьюс, Лагессон) – 15:41     2:4 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 36:30 (pp)     3:4 Уилер (Зибанеджад, Труба) – 38:26     3:5 Марнер (Райлли, Мэттьюс) – 41:29 (pp)     3:6 Мэттьюс (Нюландер, Маккейб) – 57:11     3:7 Кемпф (Броди) – 58:33    
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