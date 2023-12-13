Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» набрать очки в матче с «Торонто»

В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.

Победный задел «Кленовые листья» создали уже в первом периоде, выиграв его со счётом 4:1 благодаря заброшенным шайбам на четвёртой, шестой и дважды на 15-й минутах. После перерыва «Рейнджерс» максимально сократили отставание голами Мики Зибанежада с паса Артемия Панарина и Блейка Уилера. Однако на второй минуте третьего периода Митчелл Марнер реализовал большинство, а в концовке гости забили ещё дважды, последний гол — в пустые ворота.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого два гола и два ассиста. Российский нападающий «Рейнеджерс» Артемий Панарин благодаря результативному пасу набрал своё 700-е очко в НХЛ.