Ассист Панарина не помог «Рейнджерс» набрать очки в матче с «Торонто»

В ночь с 12 на 13 декабря мск в нью-йоркском «Мэдисон Сквер Гардене» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Победу со счётом 7:3 одержали гости.
Победный задел «Кленовые листья» создали уже в первом периоде, выиграв его со счётом 4:1 благодаря заброшенным шайбам на четвёртой, шестой и дважды на 15-й минутах. После перерыва «Рейнджерс» максимально сократили отставание голами Мики Зибанежада с паса Артемия Панарина и Блейка Уилера. Однако на второй минуте третьего периода Митчелл Марнер реализовал большинство, а в концовке гости забили ещё дважды, последний гол — в пустые ворота.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс, на счету которого два гола и два ассиста. Российский нападающий «Рейнеджерс» Артемий Панарин благодаря результативному пасу набрал своё 700-е очко в НХЛ.
- 13 декабря 2023
-
05:45
-
05:42
-
05:42
-
04:54
-
04:28
-
04:12
- 12 декабря 2023
-
23:55
-
23:48
-
23:36
-
23:26
-
22:50
-
22:42
-
22:26
-
22:21
-
22:09
-
21:54
-
21:40
-
21:27
-
21:12
-
21:01
-
20:57
-
20:47
-
20:35
-
20:21
-
20:05
-
19:45
-
19:34
-
19:19
-
19:17
-
19:07
-
18:53
-
18:40
-
18:21
-
18:06
-
17:52