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Финский экс-хоккеист получил восемь лет тюрьмы за убийство отца

Финский экс-хоккеист получил восемь лет тюрьмы за убийство отца
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Финский бывший хоккеист Ярно Кристиан Кантелус был приговорён к восьми годам и шести месяцам тюремного заключения за непредумышленное убийство, сообщает Iltalehti. Бывший хоккеист застрелил своего отца после ссоры 18 ноября 2022 года.

В тот день обвиняемый пришёл в дом своего отца и начал вместе с ним чистить оружие. У них возникли разногласия по поводу чистки, и спор закончился смертью отца от огнестрельных ранений. В районном суде экс-хоккеист заявил, что стрельба произошла случайно. Саму стрельбу он не помнил.

Районный суд счёл, что Кантелусу пришлось прицеливаться и хотя бы поднимать руку при стрельбе, поскольку пуля попала в затылок мужчины. По мнению суда, Кантелус намеренно застрелил отца.

«Учитывая траекторию полёта пули, это был скорее прицельный выстрел, чем непреднамеренный», — сказано в заявлении суда.

В период с 2000 по 2013 год Кантелус играл в третьей по силе лиге финского чемпионата за клубы ФПС и «Гермес», где он был капитаном.

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