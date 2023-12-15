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Овечкин своим броском сорвал резинки со шлема голкипера, «Вашингтон» доиграл атаку до гола

Овечкин своим броском сорвал резинки со шлема голкипера, «Вашингтон» доиграл атаку до гола
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Сегодня, 15 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Филадельфии Флайерз». Встреча на арене «Уэллс Фарго-центр» завершилась со счётом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0 — ОТ, 1:0 — Б) в пользу хозяев льда.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл, Том Уилсон и Дилан Строум. Российский нападающий Александр Овечкин принимал участие в матче, но результативными действиями не отметился.

Любопытный момент произошёл незадолго перед голом Уилсона. При розыгрыше большинства 38-летний Овечкин своим броском сорвал резинки со шлема голкипера «Флайерз» Самуэля Эрссона. При этом сам шлем остался на голове вратаря «лётчиков».

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Шведский голкипер пытался привлечь к себе внимание судей, но те игру не остановили, вследствие чего атака гостей завершилась взятием ворот. Сразу после пропущенной шайбы Эрссон показал шлем главному арбитру.

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