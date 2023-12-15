Светлов: в условном финале «Россия 25» — Беларусь ажиотаж гарантирован

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов высказался о проблеме с посещаемостью и зрительским интересом к Кубку Первого канала, проходящему в эти дни в Санкт-Петербурге.

«Матч двух сборных России не собрал аншлаг? Игра стартовала раньше обычного, игроки ВХЛ — не самый большой раздражитель для болельщика. Тем не менее под семь тысяч зрителей собралось — нормальный показатель.

Уверен, что в выходные с посещаемостью в Санкт-Петербурге будет полный порядок. В условном финале «Россия 25» — Беларусь ажиотаж гарантирован.

Нужны ли такие игры? Говорил со многими тренерами в КХЛ, все рады, что наконец-то появилась неделя для тренировочного процесса, для подзаряда батареек. Так что этот турнир необходим не только сборным России, но и клубам, он работает на оба института. Это аксиома!» — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Напомним, в следующем матче сборная «Россия 25» сыграет с национальной командой Беларуси. «Звёзды и ВХЛ» встретятся со сборной Казахстана. Обе игры пройдут 16 декабря.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2