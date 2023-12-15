Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Патрик Лайне получил перелом ключицы в игре с «Торонто». Он пропустит более месяца

Патрик Лайне получил перелом ключицы в игре с «Торонто». Он пропустит более месяца
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ), сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Лайне получил травму в результате падения после подножки от шведского защитника «Торонто» Вильяма Лагессона во втором периоде встречи. Позднее на обследовании у Патрика был выявлен перелом ключицы. На восстановление финну потребуется не менее шести недель.

Ранее 25-летний форвард пропустил девять матчей с 21 октября по 9 ноября из-за сотрясения мозга. Всего в нынешнем сезоне Лайне провёл 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков и заработал коэффициент полезности «-10». Всего в НХЛ на его счету 388 (204+184) результативных действий в 480 встречах.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
5 : 6
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лайне (Джонсон) – 06:19     0:2 Джонсон (Пик) – 11:56     0:3 Дэнфорт (Проворов, Иржичек) – 28:16     0:4 Чинахов (Проворов, Иржичек) – 30:45     0:5 Годро (Чинахов, Веренски) – 34:19 (pp)     1:5 Нюландер (Мэттьюс, Лагессон) – 40:38     2:5 Марнер (Таварес, Макманн) – 43:49     3:5 Маккейб (Тимминс, Робертсон) – 54:21 (pp)     4:5 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 58:45     5:5 Мэттьюс (Марнер, Таварес) – 59:15     5:6 Джонсон (Веренски, Дэнфорт) – 63:26    
Материалы по теме
Видео
«Торонто» отыгрался с 0:5 в матче с «Коламбусом», но проиграл в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android