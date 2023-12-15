Патрик Лайне получил перелом ключицы в игре с «Торонто». Он пропустит более месяца

25-летний финский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:6 ОТ), сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.
Лайне получил травму в результате падения после подножки от шведского защитника «Торонто» Вильяма Лагессона во втором периоде встречи. Позднее на обследовании у Патрика был выявлен перелом ключицы. На восстановление финну потребуется не менее шести недель.
Ранее 25-летний форвард пропустил девять матчей с 21 октября по 9 ноября из-за сотрясения мозга. Всего в нынешнем сезоне Лайне провёл 18 матчей, в которых набрал 9 (6+3) очков и заработал коэффициент полезности «-10». Всего в НХЛ на его счету 388 (204+184) результативных действий в 480 встречах.
- 15 декабря 2023
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