«Крылья Советов» прекратят сотрудничество с тренером, участвовавшим в драке

Генеральный директор клуба «Крылья Советов» и директор СДЮШОР Алёна Крылова сообщила, что клуб уволил тренера Павла Платонова, который избил своего коллегу на матче детских команд.

«В настоящее время он отстранён от работы. В ближайшие дни трудовые отношения с ним будут прекращены. Своё поведение он объяснил провокационными фразами и выражениями со стороны тренера соперника. Но, как вы понимаете, это не является достаточным аргументом для подобного поведения тренера», — цитирует директора ТАСС.

В видеоролике, который оказался в Сети, запечатлён момент, на котором тренер «Крыльев» избивает своего коллегу – тренера «Красной машины», повалив его неподалеку от хоккейной площадки, где в это время проходила встреча. Остановить его смогли лишь несколько человек. В ситуацию вмешался даже судья матча.