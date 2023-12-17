Тренер команды «Звёзды и ВХЛ»: на Кубке Первого канала получил для себя громадный толчок

Главный тренер сборной «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин подвёл итоги Кубка Первого канала, на котором его команда одержала одну победу в трёх матчах, обыграв сборную Беларуси со счётом 5:4 в овертайме.

«Ребята молодцы, сегодня вышли с другим настроем и по движению, и по желанию. Наладили и в борьбе, и в контроле шайбы, моменты использовали, красивые голы забили. Закончили турнир на хорошей ноте, с победой. Возвращаемся в клубы с позитивным настроением.

Турнир в Сочи, конечно, многое дал. С ребятами познакомился, против клубов КХЛ поиграли. Ребята показывали себя, насколько они готовы были к уровню КХЛ, как они подготовились к чемпионату. Здесь маленько другое, уровень сборной. Но всё равно они показывали свой уровень, старались показать себя в этих матчах. Для меня это большой опыт, много материала, много мыслей. Я для себя получил громадный толчок», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.