Воеводин оценил идею создания команды из игроков ВХЛ для участия в турнире сборных

Главный тренер сборной «Звёзды и ВХЛ» Николай Воеводин оценил идею создания команды полностью из игроков ВХЛ для участия в турнире сборных.

«Реально ли сделать сборную только из игроков ВХЛ, чтобы она играла на турнирах сборных? Идея хорошая, просто её нужно проработать до конца. И нужно время на сборы, хотя бы понять друг друга. Идея хорошая, пусть руководители посмотрят, насколько это возможно по календарю. У ВХЛ нет паузы в календаре, там клубы тоже заинтересованы в своих лучших игроках.

Если будет сборная из игроков ВХЛ, окно в чемпионате нужно. И клубы пострадают, отдав своих лучших игроков, и для передышки пауза нужна. По своей команде чувствую, что хотелось бы отдохнуть, перезагрузиться», — передаёт слова Воеводина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.