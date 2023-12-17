Щитов — об ИИХФ: какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?

Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов прокомментировал возможное исключение Федерации хоккея России из Международной федерации хоккея.

«По сути, нам эта ИИХФ ничего не даёт. Что он нам даёт? В их турнирах мы не участвуем. Они нас отстранили от чемпионата мира, от всего, что можно. Поэтому надо было вообще нам самим давно членство приостанавливать в их организации. Какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?» — сказал Щитов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.