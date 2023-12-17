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Щитов — об ИИХФ: какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?

Щитов — об ИИХФ: какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?
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Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов прокомментировал возможное исключение Федерации хоккея России из Международной федерации хоккея.

«По сути, нам эта ИИХФ ничего не даёт. Что он нам даёт? В их турнирах мы не участвуем. Они нас отстранили от чемпионата мира, от всего, что можно. Поэтому надо было вообще нам самим давно членство приостанавливать в их организации. Какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?» — сказал Щитов в интервью Metaratings.ru.

Напомним, по решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На турнирах запрещены государственные флаги и любая символика России и Беларуси. Вероятный допуск сборной России ИИХФ рассмотрит на саммите в марте 2024 года.

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